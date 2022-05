Venticinquenne colpito da aneurisma mentre gioca a calcetto, è grave al Neuromed

In gravi condizioni al Neuromed di Pozzilli un venticinquenne originario di Napoli che si è sentito male mentre stava giocando a calcetto a Isernia. È accaduto giovedì pomeriggio, quando durante una normale partita di calcetto, il ragazzo ha iniziato a sentirsi male, con nausea e mal di testa. Portato immediatamente in ambulanza al Pronto Soccorso del Veneziale, è stato successivamente portato al Neuromed perché a Isernia gli è stata rilevata una emorragia cerebrale. A Pozzilli è stato sottoposto a intervento neurochirurgico e tenuto in terapia intensiva.