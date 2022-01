Venticinque positivi su 820 tamponi, i numeri dello screening di Termoli

Alta l’adesione all’iniziativa organizzata da Comune e Misericordia per verificare lo stato dei contagi in vista della riapertura delle scuole

Venticinque positivi su 820 tamponi processati. E’ questo il bilancio finale dello screening organizzato dal Comune di Termoli in collaborazione con la Misericordia per effettuare una fotografia della situazione dei positivi tra gli studenti della città.

Alta l’adesione allo screening che inizialmente era stato organizzato in vista della riapertura delle scuole e che è stato confermato dopo la decisione di sospendere le lezioni in presenza e mandare tutti i bambini in didattica a distanza.

Il commento dell’amministrazione comunale

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota stampa – ringrazia la Misericordia di Termoli e tutti i volontari che si sono messi a disposizione e ricorda che lo screening epidemiologico su base volontaria sarà ripetuto in prossimità della riapertura delle scuole“.