Venti milioni per Pietrabbondante bloccati dal Tar Molise su ricorso di Castel del Giudice

Il Comune di Castel del Giudice aveva presentato un ricorso al Tar Molise in merito alla linea A del bando regionale da venti milioni sull’attrattività dei borghi, vinto dal Comune di Pietrabbondante. In particolare, l’amministrazione guidata da Lino Gentile parlava di “profili d’illegittimità propri della fase di merito della valutazione dei progetti”. Esprimendosi sulla questione, il TAR ha deciso di sospendere l’avviso, rientrante nei finanziamenti del PNRR, tramite il quale la Regione Molise aveva assegnato a Pietrabbondante i 20 milioni di euro per la realizzazione del progetto “Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra”. La graduatoria del bando vedeva in seconda posizione e a soli 8 punti di distacco da Pietrabbondante il progetto presentato da Castel del Giudice. La decisione definitiva sarà presa da parte del TAR nell’udienza del prossimo 13 luglio.