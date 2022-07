Venti milioni per il borgo, il Tar dà ragione a Pietrabbondante

Il TAR Molise ha rigettato il ricorso del Comune di Castel del Giudice relativo alla graduatoria del bando borghi “Linea A” del PNRR. Ad aggiudicarsi i 20 milioni dell’avviso sarà quindi il Comune di Pietrabbondante, risultato vincitore del bando con un progetto di promozione turistica e territoriale. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Antonio Di Pasquo.

“La decisione assunta dal TAR dà al nostro centro la possibilità di aprire un nuovo ed importante capitolo. – ha commentato a caldo il primo cittadino – Lavoreremo in ottica di incentivare il turismo in tutto l’Alto Molise, ribadisco che non c’è alcun tipo di astio tra il nostro Comune e quello di Castel del Giudice”.