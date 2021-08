Venti ettari di bosco in fiamme nelle colline di San Giacomo degli Schiavoni

Ancora incendi in basso Molise. Questa volta a tenere impegnati i Vigili del fuoco è un incendio divampato nei pressi dell’insediamento artigianale a San Giacomo degli schiavoni, poco lontano dal ristorante RiBo, già interessato nella giornata di ieri da un altro rogo. Sono venti gli ettari di bosco in fiamme su due fronti di fuoco nelle colline di San Giacomo degli Schiavoni. Due le squadre impegnate da questa mattina nello spegnimento dell’incendio, una da Campobasso e una da Perugia. In soccorso anche il canadair.