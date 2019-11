“Venolea 2019” al Parco Regionale dell’Olivo di Venafro per far conoscere le qualità dell’olio venafrano

Nuovo appuntamento in corso a Venafro per far conoscere ed apprezzare il prodotto storico ed ultramillenario della terra dell’estremo Molise occidentale : l’olio. Lo stanno proponendo il Parco Regionale dell’Olivo della città e la Fondazione Mario Lepore che porta il nome del giornalista venafrano prematuramente scomparso. Il programma dell’evento. Dopo gl’incontri mattutini sul campo tra olivicoltori ed esperti per le migliori pratiche agricole e il vertice al Palazzo Comunale Armieri con olivicoltori, produttori e aziende turistiche per entrare nel merito dell’olivicoltura nell’estremo Molise occidentale, ci sono state visite al Parco, a Castello Pandone, al Museo Archeologico di Venafro e in altre realtà cittadine. Quindi la giornata odierna soprannominata “Venolea … entra nel vivo” con stand e degustazioni pomeridiane agroalimentari in piazza Vittorio Veneto e a seguire convegno su “Paesaggi rurali storici, quale futuro”. Sempre quest’oggi la cerimonia del ”Premio Internazionale Venolea 2019 – Plinius oltre il tempo” con la premiazione dei vincitori ; dopodiché banchi di degustazione degli evo e musica dal vivo in piazza Mercato. Chiusura, domani 24 novembre, con “Venolea … degusta il territorio” e la presentazione di birre particolari. Seguiranno corso di cucina, pranzo tipico, nonché approfondimenti su miele, olio, vino, panettone all’olio di oliva e degustazione di antichi sapori. Prima del sipario finale, musica dal vivo al Mercato.

Tonino Atella