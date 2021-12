Era stata agganciata e trascinata per diversi metri da un furgone in retromarcia nel pieno centro di Termoli, in via Alfano, lo scorso 19 novembre.



La 92enne F. G. che aveva sbattuto violentemente la testa, aveva riportato un trauma cranico ed era stata ricoverata in Medicina d’Urgenza. Purtroppo la 92enne, dopo quasi un mese di agonia, non ce l’ha fatta ed è morta questa mattina, 16 dicembre, presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.