Venittelli: “I dati con cui il Pos giustifica la chiusura di Emodinamica a Isernia sono sbagliati”

Dati di Isernia alterati. Sono sbagliati i dati con cui il Pos di Toma giustifica l’accorpamento a Campobasso del servizio di Emodinamica. Si riferiscono al 2020, l’anno del Covid, quando i ricoveri furono ridotti, e non al 2021, quando tornarono alla normalità. Sembra fatto apposta per giustificare la chiusura di Emodinamica. Lo ha detto (vedi intervista) Laura Venittelli della “Casa dei diritti”, nell’incontro con la stampa organizzato dal Pd isernino questa mattina davanti al Veneziale. Le osservazioni critiche e le proposte costruttive sono state depositate a difesa della Sanità pubblica e dei cittadini molisani e verranno da subito messe in campo nel caso in cui le nostre richieste non verranno ora accolte a livello regionale. Il Partito Democratico di Isernia dichiara forte opposizione rispetto alla bozza del Programma Operativo 2022-2024, confermando il deposito di osservazioni critiche indirizzate al Commissario ad acta della Sanità molisana Dott. Donato Toma, predisposte con la preziosa collaborazione della “Casa dei diritti”, associazione di promozione sociale da sempre in prima linea nella difesa della Sanità pubblica. Come Federazione provinciale e Circolo cittadino PD si chiede al Presidente della Giunta regionale del Molise l’immediato ritiro della bozza del P.O. 2022-2024, già presentata ai Ministeri competenti, o in subordine la sua radicale revisione, esprimendo assoluta contrarietà alle previsioni in esso contenute. Il P.O., così come predisposto a livello regionale, determinerebbe un’ulteriore ed inaccettabile penalizzazione dell’ospedale Veneziale, già pesantemente indebolito in passato in termini di servizi e reparti, senza potenziare in modo adeguato la Sanità territoriale, con l’aggravante intollerabile di eliminare il laboratorio di emodinamica di Isernia, presidio fondamentale e imprescindibile per la Sanità dell’intero territorio provinciale, mortificando la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini molisani. Il Pd invita,pertanto, tutti i Sindaci della provincia di Isernia ad aderire a questa iniziativa a tutela della Sanità pubblica, dei diritti fondamentali e sociali dei cittadini, sostenendola in tutte le sedi e con ogni mezzo disponibile, rivolgendo un appello particolarmente sentito al Sindaco di Isernia, anche in virtù del ruolo che ricopre di Vice-Presidentedella Conferenza dei Sindaci, richiamando, infine, ancora una volta, tutti i consiglieri regionali di Isernia a difendere adeguatamente il nostro territorio.