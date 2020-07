Venezuelani positivi, i frati di Sant’Antonio di Padova: “Non sono mai stati in Chiesa”

C’è apprensione a Campobasso dopo il caso dei tre venezuelani risultati positivi al Covid. La famiglia alloggiava, come riferito già ieri, nel convento della parrocchia di Sant’Antonio di Padova (uno stabile adiacente alla Chiesa) e pertanto si è creata un po’ di tensione tra i fedeli della comunità, una delle parrocchie più frequentate di Campobasso. Anche se il parroco sta cercando di gettare acqua sul fuoco e non allarmare i fedeli. Anche perché la Chiesa viene sanificata ed igienizzata più volte alla settimana. E proprio per questo frate Giancarlo e frate Antonio hanno inviato una lettera ai parrocchiani di Sant’Antonio di Padova per cercare di stemperare le tensioni.

“Possiamo assicurare – hanno scritto nella missiva ai fedeli – che i tre componenti non sono stati a contatti con nessun nostro parrocchiano. Non hanno mai occupato la nostra chiesa, che, tra altro, è sempre igienizzata dopo ogni celebrazione, questo grazie al servizio di tantissimi di voi. Da quando abbiamo riaperto, c’è un’organizzazione di volontari, i quali ad ogni Messa garantiscono la pulizia ed il rispetto delle norme per contrastare il Coronavirus. Proprio domenica scorsa, infatti, di fronte ad un giovane che non voleva indossare la mascherina, un nostro volontario, preposto all’accoglienza, si è mostrato deciso a far rispettare le regole, chiamando la Polizia perché il tale mostrava una certa sofferenza nell’indossarla. Quindi, per favore, vi invitiamo a non diffondere allarmismi ed a stare sereni, pregando perché il Signore aiuti questa famiglia a non sentirsi colpevole del disagio procurato. Nessuno di loro o di noi si è mostrato spavaldo nel considerare questo virus vincibile, come alcuni importati uomini politici di questi tempi. Speriamo – concludono – che questa nostra comunicazione possa rasserenare gli animi”.