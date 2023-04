Veneziale, targa in ricordo del dottor Giovanni Zarro indimenticabile primario di Radiologia

Nel centenario della nascita, sabato, alle 11, presso il reparto di Radiologia del Veneziale di Isernia,

verrà collocata una targa commemorativa in ricordo del dottor Giovanni Zarro, nato nel 1923 a Benevento, Primario Radiologo presso l’ospedale di Isernia, negli anni compresi tra il 1966 e il 1988.

Tanto, in considerazione non solo delle indubbie e riconosciute qualità dell’uomo e del medico, che i colleghi e le migliaia di pazienti hanno avuto e hanno tuttora occasione di testimoniare, ma soprattutto in virtù del fatto che l’allora “Reparto” di Radiologia nacque di fatto con lui, che seppe avviare, organizzare e dirigere in qualità di Primario, con professionalità, umanità e competenza, contribuendo anche a conferire prestigio ed efficienza, di concerto con tutto lo staff sanitario, all’intero ospedale.

Il primario Giovanni Zarro con i radiologi Angelo Martella e Giorgio Ianiro