Veneziale “rovente”, in tilt l’impianto di condizionamento

Boccheggiano i pazienti e gli operatori ospedalieri dell’ospedale di Isernia. L’impianto di condizionamento è andato in tilt, non ce la fa a reggere il confronto con le temperature così elevate degli ultimi giorni e il risultato è che si è bloccato, con le corsie e i reparti diventati “invivibili”, con grossi disagi per i ricoverati e il personale sanitario. Occorrerebbe un’apparecchiatura aggiuntiva che, però, ancora non arriva e i disagi crescono, soprattutto al Pronto Soccorso, dove le stanze dei pazienti sono anguste e senza finestre. Un Pronto Soccorso sempre più stremato dalle avversità, con soli quattro medici, che si trovano ad affrontare anche turni di dodici ore. Insomma una situazione gravissima. Da sottolineare che solo da pochi giorni è anche cambiato il gestore della manutenzione tecnica del Veneziale, passando da un’impresa molisana ad una multinazionale francese.