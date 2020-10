Il pronto soccorso della struttura sanitaria di Isernia è stato già sanificato, come previsto dal protocollo sanitario. Lui, un 50enne di Pratella, che lavora all’ospedale di Isernia è stato posto in quarantena. Chiaramente l’autorità sanitaria ha fatto già scattare la procedura prevista, con l’avvio dell”indagine, per ricostruire tutti i contatti avuti dal paziente negli ultimi tempi. L’infermiere positivo è comunque asintomatico.