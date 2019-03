‘Veneziale’, meno 100 posti letto in dieci anni. Il Pd riparte dalla sanità

REDAZIONE

ISERNIA

I rappresentanti della mozione Piazza Grande della provincia di Isernia hanno fatto il punto della situazione in una conferenza stampa tenutasi presso il Musec, Museo del Costume. In particolare le donne del Partito Democratico, in occasione della ricorrenza della festa della donna, hanno puntato l’attenzione sul ruolo che il sesso femminile deve avere, a partire da questa nuova fase del Partito Democratico con la recente vittoria di Nicola Zingaretti. I dettagli nelle interviste a Maria Teresa D’Achille, Vanda Mazza e Francesca Scarabeo. All’incontro presenti anche Ovidio Bontempo e Michele Antenucci, anche loro nel direttivo regionale del Pd.