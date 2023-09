Venere d’Italia, bronzo al Molise con Sophia Casolino

Sophia Casolino, 19 anni di Termoli, è la terza classificata alla finale nazionale di Venere d’Italia, il concorso di bellezza giunto alla sua decima edizione.

L’ultimo atto di un percorso che ha portato 70 finaliste da tutt’Italia a Cirò Marina in Calabria.

La splendida Sophia torna a casa con il titolo nazionale di Venere Cinema 2023.

Ma tutta la delegazione di ragazze molisane e abruzzesi ha ben figurato nella splendida cornice del resort Elizabeth in riva al mare.

Altri titoli, infatti, ottenuti per le due regioni: Anastasia Greco di Palata è Venere Moda 2023, Carolina Cau, di Loreto Aprutino, è Venere Tv 2023, la termolese Giulia Liggieri è Venere Be Much, Marida D’Onofrio di Santa Croce di Magliano è Venere zero11 e Milena Spadanuda di Acquaviva Collecroce è Venere NonSoloModa.

All’evento nazionale, fortemente voluto dal patron Pietro Cortese, ospiti d’eccezione l’attore Massimo Boldi e il senatore Antonio Razzi.