Venerdì Santo, tornano processione e coro con il “Teco Vorrei”: il Quotidiano trasmetterà tutto in diretta

Allestite varie postazioni sul percorso del corteo per documentare in video l’evento sentito in modo speciale dai campobassani

Dopo due anni di assenza tornerà domani, 15 aprile, la processione del Venerdì Santo accompagnata dal coro che intonerà lo struggente canto del “Teco Vorrei”. Il Quotidiano del Molise seguirà l’evento in diretta con varie postazioni allestite sul percorso in cui si snoderà la processione. Non sarà un’edizione come le altre: nelle scorse ore l’organizzazione ha deciso di evitare il passaggio del coro – i cui 360 componenti che hanno dato la disponibilità dovranno indossare la mascherina ed essere muniti di Green Pass rafforzato – e della banda nei vicoli del centro storico. Troppo difficile mantenere il distanziamento nei vicoli del borgo antico.

Dunque, la banda accompagnerà solo simbolicamente le statue all’uscita dalla Chiesa di Santa Maria della Croce e poi, dopo aver attraversato il centro storico, coro e banda si ricongiungeranno all’altezza di piazza Cesare Battisti per poi percorrere via Mazzini e il resto del percorso regolarmente fino alla cattedrale della Santissima Trinità e poi le statue saranno riportate nella Chiesa di Santa Maria della Croce.