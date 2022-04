Venerdì Santo, il coro non passerà nel centro storico: i cantori saranno 360

Coro e banda si ricongiungeranno al resto della Processione all’altezza di Piazza Cesare Battisti

Importanti novità dell’ultima ora riguardano l’attesa processione del Venerdì Santo che si terrà domani, venerdì 15 aprile, a Campobasso. Proprio questa mattina l’organizzazione ha deciso di evitare il passaggio del coro e della banda nei vicoli del centro storico. Troppo difficile mantenere il distanziamento nei vicoli del borgo antico.

La banda accompagnerà, in forma statica, le statue all’uscita dalla Chiesa di Santa Maria. La processione svolgerà il regolare percorso nel centro storico e coro e banda si ricongiungeranno all’altezza di piazza Cesare Battisti per poi percorrere via Mazzini e il resto del percorso regolarmente.

Banda e coro si fermeranno poi davanti alla Cattedrale e non accompagneranno le statue al rientro nella Chiesa di Santa Maria della Croce.

Vista l’eccezionalità di questo evento e considerato che i cantori dovranno “esibirsi” con le mascherine, è possibile che i cantori canteranno qualche volta in meno rispetto al passato.

I cantori che hanno fornito la propria disponibilità sono 360.