Venerdì Santo, coro e percorso ridotti: molte le rinunce tra i cantori

In settimana riunione organizzativa convocata dalla Questura di Campobasso. Per la scelta dei partecipanti si dovrebbe optare per un sorteggio

Si terrà in questa settimana, presumibilmente dopo il 31 marzo, una riunione operativa, convocata dalla Questura di Campobasso, per stabilire modalità e percorso della Processione del Venerdì Santo. Uno degli eventi più amati dai campobassani che tornerà dopo due anni di stop forzato.

Al summit prenderanno parte le forze dell’ordine, la Curia di Campobasso e il comune capoluogo. Bisognerà stabilire intanto il percorso: è certo che la Processione subirà un ridimensionamento e si cercherà di evitare i tratti più stretti dove è impossibile evitare gli assembramenti, come il centro storico. Bisognerà poi stabilire di quante persone sarà composto il coro, da sempre l’elemento maggiormente caratterizzate e rappresentativo della Processione. Secondo indiscrezioni dovrebbe subire un taglio di più della metà dei componenti. Potrebbe restare al massimo un 40% del totale degli scorsi anni e pertanto non dovrebbe superare le 300 unità.

Per stabilire chi saranno i partecipanti e cercare di non scontentare nessuno, la Curia avrebbe pensato ad un sorteggio. Ma il problema potrebbe anche non presentarsi perché sarebbero in molti che, spinti da prudenza, vorrebbero evitare la partecipazione. Si stanno, infatti, registrando numerose rinunce tra i partecipanti che vorrebbero evitare qualsiasi tipo di rischio in un momento in cui si sta assistendo ad una recrudescenza dell’epidemia.

Ad ogni modo l’intenzione sarebbe anche quella di attendere il 31 marzo ed aspettare eventuali nuovi indirizzi da parte del Governo per quel che concerne le manifestazioni popolari. A fine mese, come noto, terminerà lo stato di emergenza e si allenteranno, poco a poco, le restrizioni. Non è da escludere, però, che l’Esecutivo possa intervenire nuovamente stringendo le maglie.

L’unico dato certo al momento è relativo allo svolgimento della manifestazione. Tempi e modalità saranno stabiliti, come detto, nella riunione organizzativa in programma in settimana e convocata dalla Questura del capoluogo. red