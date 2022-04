Venerdì e sabato a Campobasso il nuovo drop del brand molisano 5mc2

I giovani, il Molise, il futuro. Lo streetwear sinonimo di aggregazione giovanile

Cresce l’attesa per conoscere la start up molisana di 5mc2. Un nuovo messaggio di aggregazione e rigenerazione giovanile, una best practice come risposta e riscatto agli eventi pandemici che hanno visto i giovani smarriti e privati degli spazi di libertà. È questa la motivazione di fondo per il brand di abbigliamento tutto molisano 5mc2, creato da tre giovani molisani (Giovanni, Simone e Carmine) di Campobasso, che hanno deciso di investire sulle proprie risorse creative per lo sviluppo del territorio. 5mc2 è un brand nato da un’autentica passione per la moda e il design, che spinge un team di tre ragazzi, uniti da un profondo legame d’amicizia, a creare qualcosa che potesse rappresentare un’idea di “luxury streetwear”, un marchio attraverso il quale poter raccontare una storia che trasmettesse al consumatore un senso di appartenenza al progetto.

Attesissima a Campobasso è la “sorpresa” pasquale promossa dai giovani del gruppo 5mc2 per la nuova apertura dello store temporaneo con l’intento di far conoscere il brand di abbigliamento molisano programmata per venerdì 15 e sabato 16 aprile, in via Ferrari, 75, (nel centro storico) luogo simbolo di ritrovo giovanile. Un luogo dove si respira l’abbandono e il degrado ma che vuole riscattarsi con l’esempio di buone pratiche.

Una storia di un’amicizia longeva separata dalla distanza fisica rimasta sempre in connessione attraverso lo streetwear. Spinti da una forte missione promotrice del Made in Italy e della sostenibilità, ormai pane quotidiano, l’accattivante brand esorta “la creazione di capi a-temporali che non siano solo di passaggio nei nostri armadi – come affermano i produttori – ma che tendano a restare, e durare nel tempo”. Dopo il grande successo nella creazione di un format che unisce e aggrega i ragazzi accomunati da una grande passione, i giovani di 5mc2 fanno ritorno a Campobasso. Il loro obiettivo è quello di dimostrare ai giovani molisani che nulla è perduto e che, con un chiaro obiettivo e con l’intraprendenza, le passioni coltivate, lo studio affinato dalla competenza, si può trasformare “un sogno “in una realtà tangibile, senza dover scappare dalla terra natia, che ha da offrire molto alle piccole realtà imprenditoriali. Dalla filosofia di Albert Einstein che “ la creatività é contagiosa. Trasmettila”., il gruppo vuole lanciare un messaggio positivo, una risposta al buio e al decadentismo che hanno caratterizzato questi ultimi anni con le tante sfide difficili da affrontare, con l’emergenza sociale aggravata dalla pandemia planetaria, per vincere le sfide globali. Tra queste vi è il risveglio del senso estetico.

L’avventura di 5mc2 inizia nel 2020 quando Simone e Carmine, dopo aver contribuito a svariati progetti per alcuni brand locali di Campobasso, decidono di rimboccarsi le maniche e creare il proprio marchio insieme al supporto di Giovanni, che entra nel team per la parte di marketing e comunicazione.

Dopo i primi drop a inizio 2021, nei mesi successivi avviene un rebranding, frutto di un graduale processo che mette al centro l’importanza della “creative freedom”, includendo le visioni di illustratori e designer

Il futuro di 5mc2 è denso di nuovi progetti in fase di sviluppo; il brand intende mantenere elevato il focus sulla produzione Made in Italy che da sempre lo caratterizza, sulla sostenibilità, sulla cura nei dettagli a partire dalla realizzazione dei packaging e sul costante rapporto di trasparenza e fidelizzazione con il cliente, che entra a far parte del mondo 5mc2 lungo il cammino creativo e di crescita del marchio.

Allora, come dicono Simone, Giovanni e Carmine, Sedetevi comodi e allacciate le cinture perché il viaggio è appena iniziato.