Venerdì 28 al Cotton club di Campobasso il quartetto “Luppoli”

CAMPOBASSO. Continuano gli appuntamenti con la buona musica al Cotton Club di Campobasso con il quartetto “Luppoli” che si esibirà domani, venerdì 28 febbraio, a partire dalle 21:30 nel locale in via Garibaldi al numero 177. Il gruppo propone un repertorio composto da versioni acustiche di band ed autori come: the Beatles, Elvis Presley, Creedence, Clearwater revival, the Rolling Stones, the Beach Boys, Bob Dylan, The Doors ed altri ancora; spaziando dal Rockabilly al R&B, dalle colonne sonore italiane al beat, dal folk al country, fino al brit anni ’90. I componenti del quartetto “Luppoli” sono Gianpiero Battista (Voce), Damiano Paolantonio (chitarra acustica e voce), Giorgio Lombardi (piano e voce) ed Emiliano Vitale (Batteria e Voce).