Venditti: «Oggi più che mai vicino alle pazienti di senologia»

Il sindaco di Sessano torna a parlare della soppressione del servizio: «Garantiamo a queste donne il diritto alla salute»

SESSANO DEL MOLISE. «Nel giorno di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in cui l’attenzione nei confronti dell’universo femminile è così alta, non posso non esprimere la mia vicinanza, oltre a tutte le donne vittime di qualsiasi abuso, anche a tutte le pazienti di Senologia dell’ospedale “F. Veneziale” di Isernia, che si sono viste privare di un servizio essenziale per la loro salute». Queste le dichiarazioni del sindaco di Sessano del Molise, Pino Venditti, che è tornato a parlare della chiusura del centro di Senologia. «Insieme a tutte le donne vittime di maltrattamenti e abusi, il mio pensiero va anche a tutte quelle donne che stanno lottando per vedersi garantito il diritto alla salute. Sono vicino a tutte loro». Il primo cittadino, inoltre, ha fatto sapere che con gli altri sindaci dell’Ambito hanno più volte chiesti chiarimenti circa le sorti del presidio sanitario di Isernia. «Siamo pronti ad azioni forti – ha dichiarato Venditti – e a rivolgerci direttamente al Ministero della Salute per evitare lo smantellamento dell’ospedale di Isernia».