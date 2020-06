Vendite promozionali, arriva l’ok dalla seconda commissione regionale

La II Commissione, presieduta dal suo Presidente Angelo Michele Iorio, ha provveduto, nella seduta di questo pomeriggio, ad esprimere parere positivo, con voto unanime dei presenti (Iorio, D’Egidio e Nola), alla pdl n. 126, recante “disposizioni concernenti le vendite promozionali nel settore del commercio”, di iniziativa della Giunta regionale. Per la proposta di legge, che passa ora all’esame del Consiglio regionale per le disposizioni finali, era stata richiesta, nell’ultima seduta dell’Assise consiliare, dal Presidente della Regione Donato Toma, la procedura d’urgenza a norma dello Statuto. Il Presidente Iorio ha quindi provveduto, come prevede il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea legislativa, a nominare i relatori per alcune proposte di legge in giacenza: il Consigliere Armandino D’Egidio per la pdl n. 63, concernente: “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali”; il Consigliere Aida Romagnuolo per la pdl n. 68, concernente: “Disciplina, regolamentazione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale del Molise attraverso la creazione di un marchio regionale”; il Consigliere Vittorio Nola per la pdl n. 69, concernente: “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”; il Consigliere Armandino D’Egidio per la pdl n. 70 concernente “Misure per la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine qualità garantita dalla Regione Molise”; il Consigliere Aida Romagnuolo per la pdl n. 72, concernente “Norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta”. La Commissione, poi, nell’ambito dell’analisi che sta conducendo sulle politiche attive e passive del lavoro, ha audito l’Assessore al ramo, Michele Marone, il Direttore di Dipartimento III della Giunta regionale, Claudio Iocca e il dirigente del Servizio competente Vincenzo Rossi.