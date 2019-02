Vendite auto, in Molise crollo vertiginoso: -7,5% nel 2018

Crollo delle vendite di auto in Molise -7,5%, passate dalle 4.131 del 2017 alle 3.821 del 2018, peggio fa solo il Piemonte con -19%. E’quanto emerge da una analisi di Uecoop Molise, l’Unione europea delle cooperative, in relazione all’entrata in vigore da domani, 1 marzo, delle nuove ecotasse sui veicoli più inquinanti con il bonus invece per quelli a basse emissioni come ibridi ed elettrici. Campobasso è tra le province italiane dove questo calo si è fatto maggiormente sentire (-10,8%), preceduta, in questo record negativo, solo dalle province di Bolzano (-22,8%) e Torino (-26,7%). E se questa è la situazione sui nuovi veicoli al livello di mercato interno, per quanto riguarda invece le esportazioni dall’Italia di veicoli usati – rileva Uecoop – ogni dieci auto usate vendute all’estero ben 6 (il 64%) sono modelli con motori diesel, proprio quelli più nel mirino dei vari provvedimenti di blocco del traffico che periodicamente scattano da nord a sud del Paese quando si superano i livelli di inquinamento e di polveri sottili.

La variante fiscale – sottolinea Uecoop – avrà un impatto sulle immatricolazioni dei mezzi a gasolio che nell’ultimo triennio sono già calate del 6% a fronte di una crescita del benzina +3% ma con un vero e proprio boom delle ibride che sono raddoppiate arrivando al 4,5% delle immatricolazioni totali. Sono invece oltre 400mila i modelli usati che finiscono all’estero di cui ¼ in Bulgaria, primo paese di approdo delle quattroruote italiane di seconda mano, in particolare i modelli diesel, con un’età media di 10 anni, alte emissioni e bassa classe di rispetto ambientale.

E se i vecchi diesel italiani vanno oltreconfine – evidenzia Uecoop – in Italia la transizione verso una mobilità più sostenibile è in corso da tempo anche fra le cooperative considerato che ormai diversi bandi di appalto prevedono punteggi aggiuntivi per ha mezzi di trasporto a basso impatto inquinante. Ma la nuova mobilità comporta investimenti che possono pesare troppo sul bilancio di una piccola azienda o di famiglia. – afferma Uecoop – e se per i mezzi ibridi il problema principale è il costo più alto rispetto a benzina e diesel, per quelli totalmente elettrici la difficoltà maggiore – conclude Uecoop – risiede nell’assenza di una capillare rete di colonnine di ricarica senza la quale diventa complicato l’uso quotidiano del veicolo soprattutto sui lunghi tragitti extra urbani o su quelli nelle zone meno centrali delle città.