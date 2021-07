Vendita Gemelli, Boccardo: “Toma genera solo confusione, disastro sanitario in Molise”

Entrata a gamba tesa della segretaria regionale della uil Tecla Boccardo in merito alla vendita del Gemelli Molise. “Sono indignata – ha detto – per le dichiarazioni del presidente Toma in merito alla vendita delle quote azionarie del Gemelli, che non è la vendita della struttura. Lui è un commercialista e non può non conoscere, a meno che non ci voglia prendere in giro. Piuttosto dovrebbe essere cosciente di come stiamo vivendo un disastro sanitario in questa regione.”

