Vendita del Nautico e della Schweitzer, «Che faranno Di Brino e Ciarniello?»

“In quarta commissione Lavori Pubblici -si legge nella nota del Movimento 5 Stelle Termoli- e’ in discussione il piano triennale delle alienazioni dei beni del Comune di Termoli. Tra questi, c’è la vendita dell’area inerente l’Istituto Tecnico Nautico e della scuola media Schweitzer. L’amministrazione Sbrocca, per 5 anni, ha tentato di vendere questi 2 plessi scolastici, risultato mai ottenuto. Ricordiamo che la prima stima dei 2 Istituti scolastici era di circa 25 milioni di euro poi scesa a circa 5.800.000,00 euro, dopo la stima di uno studio tecnico.

La vecchia opposizione di cdx formata dall’attuale sindaco Roberti, dall’attuale Presidente del Consiglio Marone e dai consiglieri Di Brino, Ciarniello e Rinaldi, hanno sempre avversato queste 2 alienazioni, ravvisando un arricchimento del privato a danno dei cittadini Termolesi. I più combattivi sono stati i consiglieri Ciarniello e di Brino che hanno sempre speso parole pesanti su questa operazione di basso profilo economico e sicuramente a favore del privato. Oggi che i 5 predetti sono in maggioranza, come valuteranno la proposta e come garantiranno la collettività su questa probabile speculazione ? Come, i due ferventi fautori della “No vendita”, Di Brino e Ciarniello, voteranno la proposta, in consiglio Comunale?

Restiamo in attesa di capire, per i summenzionati, Sindaco in primis, se le intenzioni restano quelle di quando erano semplici oppositori o se saranno cambiate oggi che sono in maggioranza e che possono finalmente decidere le sorti dei due istituti scolastici. Lo capiremo se il loro voto sarà favorevole perchè non è possibile pensare di votare un documento contrario agli interessi collettivi e poi sperare o affidarsi alla volontà di chi dovrà metterlo in esecuzione. Su certe idee, non si dovrebbe cambiare parere e quando se ne ha l’opportunità, dalle parole bisogna passare ai fatti. Sfidiamo chiunque a dire il contrario”.