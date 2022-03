Vendita del Gemelli, siglato il closing. La firma all’Università Cattolica di Milano

E’ stato firmato a Milano il passaggio del 90% delle quote societarie del Gemelli Molise alla società di capitali internazionali Responsible Capital. La firma nella sede dell’Università Cattolica di Milano, dove il Gemelli Molise ha ufficializzato la vendita delle sue quote per una cifra di circa 33 milioni di euro. Stefano Petracca, rappresentante della società subentrata alla Fondazione Gemelli nella quota di maggioranza, domani o al massimo lunedì sarà a Campobasso per una conferenza stampa in cui illustrerà tutti i particolari della importante operazione. Quella del Gemelli è la seconda acquisizione di aziende operanti nel settore sanitario nella nostra regione. Responsible Capital sbarca infatti in Molise comprando la Sanstefar. Ed è intenzione di Petracca e dei suoi soci, tra cui anche un fondo di capitali arabi (garanzia di solidità finanziaria), continuare con una politica di acquisizioni nel campo della sanità privata, in tutta Italia. Insomma, sta nascendo un nuovo grande gruppo della sanità convenzionata, partendo proprio dal Molise. L’Università Cattolica del Sacro Cuore dovrebbe antenere la proprietà dello stabile mentre la Fondazione Gemelli di Roma, che resta nella compagine societaria col 10%, collaborerà alle attività cliniche, didattiche e di ricerca scientifica. Intanto con la sigla della vendita, decade il vecchio consiglio d’amministrazione, tra cui anche il rappresentante della Regione Molise. Saranno i nuovi proprietari a rinnovare completamente il Cda con loro rappresentanti, probabilmente a capo del nuovo Gemelli Molise ci sarà proprio Stefano Petrcacca, ma su questo si aspettano conferme. (redis)