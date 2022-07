Vende online materiale da cantiere e videogiochi, ma è una truffa. Denunciata una donna

Prosegue a tutto campo l’opera dei Carabinieri della Compagnia di Isernia per contrastare i più disparati fenomeni delittuosi, tra cui anche quelli relativi alle cosiddette truffe online.

In particolare i militari della Stazione di Isernia, all’esito di immediate indagini sviluppate dopo la querela presentata dalla vittima, individuavano il presunto responsabile di una truffa online, ossia un uomo residente nella provincia di Caserta.

In particolare il malcapitato, dopo aver contattato l’inserzionista di un annuncio presente su un sito internet relativo alla vendita di alcuni materiali da cantiere, definiva l’acquisto ed effettuava il relativo pagamento di euro 500 mediante la ricarica di una carta postepay. Solo dopo diverse settimane l’acquirente, non avendo ricevuto il prodotto, si è reso conto di essere stato vittima di una truffa ed ha sporto querela presso il Comando dell’Arma.

Analoga attività veniva svolta dai Militari di Macchiagodena che, grazie alle indagini avviate all’indomani della presentazione della querela da parte dell’interessato, identificavano la presunta responsabile, ovvero una donna della provincia di Napoli. Nello specifico la vittima, dopo aver concordato l’acquisto di una console/videogioco con l’inserzionista di un annuncio online, effettuava il pagamento attraverso una ricarica postepay di €uro 160,00. Anche il tal caso, con il trascorrere del tempo e non ricevendo il prodotto acquistato, l’ignara vittima si rendeva conto di essere stata truffata.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari durante le quali le persone denunciate potranno difendersi ai sensi del c.p.p. .