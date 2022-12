“Venafro, un sogno”, l’omaggio fotografico di Giustino Guarini alla Città

Sono disponibili da oggi i due cofanetti “Venafro, un sogno”, racconto in immagini della bella cittadina molisana. Si tratta di una raccolta di venti stampe, suddivise in due collezioni, realizzate da Giustino Guarini, noto appassionato di fotografia e già autore di libri tematici.

Vie, vicoli, chiese, angoli e palazzi di Venafro sono stati fotografati in questi anni con l’originale punto di vista dell’autore venafrano che in questo lavoro ha voluto evidenziare le bellezze che quotidianamente accompagnano i venafrani nelle loro giornate. A esse, poi, Guarini ha abbinato momenti di assoluto fascino come i falò de La Notte dei Fuochi e le nevicate degli anni addietro.

Venti sorprendenti immagini su pregiato cartoncino, dunque, da sfogliare, ammirare, regalare o incorniciare.

“Venafro, un sogno” è una stampa sostenuta da alcune aziende locali e curata da Poligrafica Terenzi. Le collezioni sono disponibili presso Verrecchia Ufficio, di Michela Viscione, su Viale Vittorio Emanuele.