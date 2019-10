Venafro, tre milioni dai Cis. Buono (Pd): «Pochi per l’importanza della città»

Il consigliere comunale Dem: «Occasione persa per realizzare una grande infrastruttura per lo sviluppo del territorio»

VENAFRO. «Arriveranno comunque circa tre milioni di euro, un po’ pochini vista l’importanza della nostra città ed in virtù dei complessivi 220 milioni stanziati per il Molise, per la sistemazione di una piccola parte del nostro centro storico. Venafro rientra, anche se per un decimo rispetto a quanto richiesto, nella partita dei Contratti Istituzionali di Sviluppo. Per me e per tutti non può che essere, dato il contesto, una buona notizia». Lo ha detto il consigliere comunale del Pd di Venafro, Stefano Buono, a margine della visita del presidente del Consiglio ad Isernia.

«Come detto più volte – ha proseguito Buono – l’occasione è stata persa: bisognava mettere i soldi destinati al Molise per la realizzazione di una grande infrastruttura in grado di porre davvero le basi per lo sviluppo di questo territorio. La stessa “bretella” poteva essere il primo ipotetico tratto di una quattro corsie finanziata con i fondi Cis. Venafro deve essere meta di destinazione e non di passaggio di mezzi pesanti che contribuiscono ad innalzare i livelli di inquinamento. Bisogna renderla attrattiva e visitata. Si apra adesso – ha concluso il consigliere del Pd – un piano complessivo di rilancio del centro storico migliorandone la vivibilità nel suo complesso intervenendo su decoro urbano, pulizia ed ottimizzando i servizi».