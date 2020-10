È uno studente del terzo scientifico il primo caso positivo al liceo scientifico di Venafro. Lui in quarantena, classe chiusa, da tamponare tutta, docenti compresi, e didattica a distanza, solo per quella classe, fino all’esito dei tamponi, per studenti e docenti, come è già successo al Cuoco e al Fermi di Isernia, dove le classi interessate sono rientrate regolarmente in aula.