Venafro, stop ai Tir in centro

Il provvedimento prevede per un periodo di sei mesi, limitazioni al passaggio dei veicoli con carico superiore a 6,5 tonnellate

Altri sei mesi di stop al transito di mezzi pesanti nel centro di Venafro per fare fronte ai problemi legati all’inquinamento. Lo ha disposto con proprio decreto il presidente della Regione Molise Donato Toma. Il provvedimento prevede per un periodo di sei mesi, limitazioni al transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate.

«Tale periodo – si legge nel decreto – è ritenuto adeguato per valutare i primi risultati derivanti dalle attività di monitoraggio previste nel Priamo». Pertanto in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir. (quadrivio via Colonia Giulia, Corso Campano, nel centro abitato di Venafro), è prevista l’istituzione del transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) in ingresso in Molise dalla SS 6 dir. (direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro), ad eccezione degli autobus di linea. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti è il seguente: obbligo di svolta a destra ed instradamento lungo la SS 85, in direzione Sesto Campano; percorrenza della SS 85 fino al Km 15+900 ed instradamento lungo la SS 85 Var. (km 0+000) in direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro; percorrenza della SS 85 Var. fino al Km 8+550 ed istradamento sulla SS 85 (Km 27+200) in direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro In corrispondenza dell’intersezione tra la SS 85 e la SS 6 dir (quadrivio via Colonia Giulia, corso Campano nel centro abitato di Venafro) è prevista l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t (figura II 60/b, art. 117 C.d.S.) provenienti dalla direzione Napoli/Sesto Campano, in transito su Corso Campano, ad eccezione degli autobus di linea.