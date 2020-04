Venafro, sopralluogo di Florenzano, Scafarto e Santopuoli

La procura indaga sul cibo lasciato all’esterno

Questa mattina, tutti i vertici dell’Asrem in sopralluogo al Santissimo Rosario di Venafro per verificare la sistemazione data ai 18 anziani Covid positivi arrivati da Agnone e Larino. Florenzano, accompagnato dalla Scafarto e dal responsabile di Malattie Infettive, Santopuoli, ha fatto visita agli anziani, verificando se stessero bene e come fossero sistemati. C’è stato qualche intoppo organizzativo, ha detto Florenzano, ma la situazione sta migliorando e ci stiamo organizzando al meglio per garantire la migliore condizione agli anziani ricoverati. Intanto la Procura indaga anche sulla vicenda del cibo per gli anziani lasciato all’esterno dell’ospedale.