Venafro si prepara al voto, presentato “Laboratorio 86079”

È toccato a Fabio Iannucci aprire i lavori alla Palazzina Liberty, con il ringraziamento ai presenti ed agli organi di stampa, illustrando il nuovo progetto politico e descrivendo il logo identitario, legato alla Città di Venafro. “Obiettivo che accomuna gli attuali sei promotori di questa nuova iniziativa, l’amore per la propria città. Il Laboratorio, prosegue Iannucci – è un concentrato di idee, si è prefissato di coinvolgere tutte le forze cittadine che vogliano mettersi in discussione per lavorare per il bene comune. Vittoria Lucenteforte ha espresso soddisfazione per la nuova iniziativa messa in campo, frutto di un cammino intrapreso già da un’anno in un percorso di condivisione messo in atto dalla forte voglia di lavorare e condividere con alla base il confronto e la ferma volontà di fare fronte comune in vista delle imminenti amministrative del 2023. Incontreremo la cittadinanza – chiosa Lucenteforte – con degli incontri mirati e suddivisi per le varie parti della cittadina e proporre un programma elettorale che ponga al centro le esigenze della comunità.

Giuseppe Notte ha definito il laboratorio come un contenitore di idee e spazio democratico dove chiunque può dare il proprio contributo, le proprie idee, avere ascolto e capire quali sono le esigenze dei cittadini. Nei prossimi giorni – conclude Notte, sarà aperta la campagna di ascolto nelle frazioni di Venafro per stilare un programma ambizioso e fattibile per i venafrani.

Ivano Pascarella ha posto al centro del dibattito la voglia di fare, le esigenze di Venafro la quale ha bisogno di persone che vogliano mettersi in discussione, orientate all’ascolto, predisposte a capire le esigenze, precisa inoltre di non avere orientamenti politici, ma partiamo dal punto zero, mettendoci in gioco, non avendo nessuna restrizione, chiunque voglia sposare il progetto siamo pronti ad accoglierli. Venafro ha bisogno di una ripartenza.

Penultimo contributo di mattinata per Greta Giannini – collegandosi a tutti gli intervenuti, ha parlato di rinascita di Venafro, portando all’attenzione la grande problematica dei giovani che abbandonano la cittadina natia, non avendo alcuna prospettiva, auspicando, con la nostra iniziativa, quella rinascita che è il nostro obiettivo comune. Ha chiuso la Conferenza Stefano Buono, che apre il campo largo cittadino e ricorda che “mai a Venafro un’iniziativa politica ed amministrativa sia partita un’anno prima rispetto alle scadenze elettorali. Giriamo il territorio e proponiamo quella che è la nostra idea progettuale per Venafro. Un’impegno che ci sarà, grazie all’entusiasmo dei ragazzi e di tutti coloro che vorranno aggregarsi, con tutti i buoni auspici e propositi che arriveremo ala candidatura e proposta ai venafrani alle amministrative 2023. Sono fiducioso – nel terminare il suo intervento – che questo progetto possa regalare una Venafro migliore del domani. Questo laboratorio, tengo a precisare, ha a cuore il solo ed esclusivo bene di Venafro e lontano da vincoli partitici di qualunque estrazione.