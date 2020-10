Venafro, scippano orologio d’oro in pieno centro e fuggono

Scippo in piena regola nel centro abitato venafrano. L’ha subìto una signora di Venafro che, mentre transitava su una strada cittadina, è stata affiancata da un’auto di colore scuro con due giovani a bordo che hanno fatto finta di chiederle una informazione. Vero scopo degli sconosciuti però era l’orologio d’oro che la donna portava al polso e che i due soggetti le hanno scippato in un baleno, dileguandosi in tutta fretta dalla zona. Dopo lo spavento ed il disorientamento iniziali, la signora ha contattato telefonicamente il marito che ha subito telefonato ai Carabinieri della città perché risalissero agli autori dello scippo. Sono in corso ricerche ed indagini per individuare i ladri.

Tonino Atella