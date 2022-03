Venafro piange la più giovane vittima del Covid, commozione in città

Aveva solo 41 anni P.R. di Venafro, appartenente ad una grande famiglia di agricoltori della zona, morto col Covid al Cardarelli. Conosciuto da tutti per i suoi modi cordiali, era sposato e ancora non aveva figli. Molto vicino al sindaco Alfredo Ricci, di cui era coetaneo e amico personale. Purtroppo non ce l’ha fatta, è morto al Cardarelli per Covid, ma anche per delle complicanze, aggravate da patologie croniche che si portava dietro da anni. La sua morte ha commosso tutta l’opinione pubblica venafrana, proprio perché la sua vita era stata segnata dal dolore fin dalla giovane età.