Venafro, nuove opportunità in agricoltura e turismo

Se ne parlerà venerdì nel corso della Festa della Libertà della Lega Spi Alto Molise della Cgil

Industrializzazione nel Venafrano fortemente rallentata se non addirittura implosa, dopo i fasti e i proclami dagli anni ‘60/’70 in poi quando si pensava ad un’alba nuova sotto il profilo economico, sociale ed occupazionale per il Molise dell’ovest, ed ecco che le organizzazioni sindacali vicine ai partiti -o meglio a quanto di questi ultimi resta- s’ingegnano per trovare e prospettare nuove strade in modo da proporre ai giovani un futuro diverso dall’attuale e convincerli a restare in Molise per non immiserirlo ed impoverirlo ulteriormente. Così in sintesi per dire della Festa della Liberetà (nome della rivista mensile pensionati dello Spi Cgil) in calendario il 18 ottobre prossimo all’ex Palazzo Armieri di Piazza Vittorio Veneto a Venafro, oggi di proprietà comunale. L’appuntamento verterà su due momenti salienti : il dibattito su “Le nuove opportunità in agricoltura e turismo” e la tavola rotonda ancora sul tema occupazionale. Nel primo caso i lavori verranno introdotti da Pasquale Roccia, segretario della Lega Spi Alto Molise, cui seguiranno i saluti del sindaco di Venafro Ricci, le testimonianze di esperienze lavorative e le conclusioni di Antonio Iovito, segretario Spi per Abruzzo e Molise. La tavola rotonda invece sarà condotta dalla giornalista Marilena Ferrante e vedrà la partecipazione dello scrittore Franco Valente, dell’agronomo Ferdinando Alterio e di Paolo De Socio, segretario Cdlt Molise. (Tonino Atella)