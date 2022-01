Venafro in lutto, scomparsa la consigliera comunale Annamaria Buono

Città di Venafro in lutto per la prematura scomparsa, a causa di un male incurabile, di Annamaria Buono, 61 anni, consigliera comunale di maggioranza della lista Insieme per Venafro. La Buono lascia tre figli, era conosciuta e stimata anche a Isernia, dove lavorava come caposala al servizio dialisi dell’ospedale Veneziale. Il sindaco Alfredo Ricci ha espresso il cordoglio dell’intera città. I funerali domani, alle 15, nella cattedrale di Venafro. Al posto della Buono entrerà in consiglio comunale Giovanna Capasso, prima dei non eletti di Insieme per Venafro.