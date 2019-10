Venafro, il sindaco Ricci nega la ”strage” da inquinamento

Va comunque detto a chiare e forti lettere che qui non c’è nessuna terra dei fuochi

Alfredo Ricci





L’inquinamento a Venafro. Tema caldissimo, tanto che un giorno sì ed un altro pure … se ne parla, se ne dice e se ne scrive, senza badare a contenersi. E’ dei giorni precedenti, in effetti, un corposo articolo di un quotidiano nazionale che s’intrattiene sulla “quaestio”, arrivando a scrivere di “strage” (!) da inquinamento a Venafro! Nel testo, che chiaramente ha fatto scalpore suscitando tante attenzioni, si menzionano dati e cifre per arrivare ad asserire che a Venafro sarebbe in atto – pensiamo che sia oltremodo opportuno e necessario l’uso del condizionale in attesa di riscontri, accertamenti, esiti e risultati ufficiali – una vera e propria “strage” da inquinamento, con decessi a josa (!) dovuti appunto ad aria, territorio ed ambiente irrimediabilmente inquinati e come tali apportatori di morte! Conclusioni terribili, da far venire i brividi, da atterrire anche i più scettici e temerari, ma anche tali da provocare reazioni e distinguo da parte di amministratori locali sia attuali che del recente passato nient’affatto concordi nell’avallare a priori la persistente, insistita e perciò pericolosa corsa alla tesi dell’inquinamento nel Venafrano ad ogni costo. Tra costoro va segnalato senz’altro il Sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. “Il problema inquinamento in zona – ha appena scritto il primo cittadino venafrano – è senz’altro da approfondire e risolvere, ma va comunque detto a chiare e forti lettere che Venafro non è la terra dei fuochi. Venafro ha nel suo territorio tanto di positivo a livello storico, paesaggistico ed ambientale. Ci tengo che passi questo messaggio perché temo anch’io, come tant’altri, che possa altrimenti prevalere un messaggio sbagliato di cui nel tempo potremmo pentirci”. Quindi l’ex amministratore comunale che preferisce l’anonimato: “Quanto appena letto in tema di presunto inquinamento nel Venafrano – afferma il nostro – pensi si sia trattato di stupida esagerazione. Credo proprio che si stia superando ogni limite. Si parla a sproposito di biossido di azoto, di concentrazione di ozono e di PM 2,5 senza conoscere i dati registrati per il territorio, e soprattutto i limiti fissati dalle vigenti disposizioni normative. Sono stati riportati per la centralina di Venafro 2 venti sforamenti come in effetti è stato fino ad oggi per il 2019, senza alcuna valutazione al periodo dell’anno (ossia quello invernale, coi termosifoni domestici in funzione) in cui si sono verificati”. La conclusione dell’ex amministratore comunale venafrano : “Dobbiamo impegnarci di più per una diversa presa di coscienza del problema”. Dibattito aperto quindi sul presunto inquinamento a Venafro, con tesi che si confrontano e spesso si scontrano. Nel frattempo, e per grossa fortuna, l‘orizzonte continua ad essere terso, bello e limpido senza problemi di sorta! Tonino Atella