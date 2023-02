Venafro, il 28 febbraio interdetto al transito il sottovia ferroviario di via Volturno

L’Assessore Comunale alla viabilità di Venafro, Anna Barile, al fine di consentire lo svolgimento della visita generale formalmente richiesta da RFI, da parte dei tecnici della Ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, al Sottovia ferroviario adiacente la Stazione Ferroviaria di Venafro, comunica che in data 28/02/2023 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 sara’ interdetto al transito, con apposita ordinanza di chiusura temporanea il tratto di strada, sito nel Comune di Venafro, compreso tra il Sottovia ferroviario di Via Volturno che collega con Via Maria Pia di Savoia e Via M. Caravaggio e pertanto si consigliano percorsi alternativi. Si chiede scusa anticipatamente per i disagi a cittadini ed attivita’ commerciali ma tali lavori risultano essere necessari ai fini della sicurezza stradale e ferroviaria.