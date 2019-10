Venafro, i settanta anni di Paolo in abito bianco sulla Balilla

Che felicità e quanto divertimento nel festeggiare i 70 anni in abito bianco, auto d’epoca, sorrisi e tanta simpatia di amici e conoscenti!

A farlo un dinamicissimo neo 70enne di Venafro, arrivato al ristorante in Balilla e tutto vestito di bianco

Festeggiare un compleanno? Tanti i modi e le maniere, e tutti certamente plausibili. A Venafro un simpaticissimo 70enne, Paolo, che si divide tra balli, bicicletta ed impegno in chiesa, è solito farlo in maniera eccentrica ed inusuale divertendosi un sacco e divertendo i tanti amici e conoscenti che ogni volta gli fanno da piacevole corona. Lo scorso anno per il proprio 69mo genetliaco il nostro personaggio si presentò al ristorante, dove aveva invitato quanti si sarebbero poi seduti a tavola con lui, a bordo di limousine bianca e con tanto di elegante bombetta in testa. Fu una sorpresa per tutti che sorridendo lo accolsero con scroscianti applausi, prima di stringerlo in un caloroso abbraccio. Questa volta, per lo spegnimento delle prime 70 candeline, Paolo ha scelto abbigliamento completamente bianco, dalle scarpe ai calzini al vestito alla camicia alla cravatta e sino a magnifici occhiali bianchi, arrivando a braccia alzate a bordo di una impeccabile e tirata a lucido Balilla d’epoca con tanto di autista in perfetta divisa. Sorrisi, divertimento ed applausi di quanti l’attendevano e lui, felicissimo dell’accoglienza, non si è sottratto all’abbraccio delle diverse decine di amici e conoscenti presenti, prima di dar vita tutti assieme ad una serata conviviale all’insegna del divertimento, di sorrisi e dell’ottima tavola. Si è ballato sino a notte fonda, col neo 70enne Paolo che non si è risparmiato in fatto di balli, sorrisi e divertimento, all’unisono con tutti i propri invitati. Ed allora auguri Paolo e chapeau per le tue simpatiche genialità!