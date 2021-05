Venafro, i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri ci saranno “con limitazioni e precauzioni”

I Festeggiamenti in onore dei Santi Nicandro, Marciano e Daria si terranno anche quest’anno. Con le limitazioni e precauzioni necessarie, quindi in maniera diversa rispetto alla tradizione, ma anche quest’anno i Venafrani avranno un contesto organizzativo adeguato che farà da cornice alle cerimonie religiose.

È quanto deciso nel corso dell’incontro tenutosi alcuni giorni fa tra l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Alfredo Ricci, l’Assessore Dario Ottaviano e il Consigliere Annamaria Buono, e il Comitato Festeggiamenti, guidato dal Presidente Giustino Guarini.

Si è approfondito il contesto, si sono esaminate le problematiche e si è deciso di andare avanti.

Non si può ancora dire cosa in concreto sarà possibile organizzare. Questi dettagli saranno oggetto delle necessarie interlocuzioni che il Sindaco sta avviando con le Autorità Ecclesiastiche e con quelle provinciali preposte alla tutela dell’ordine pubblico. Ovviamente dovranno considerarsi le limitazioni vigenti anche nella zona bianca prossima a partire, prime fra tutte il divieto di assembramenti a garanzia del rispetto del distanziamento sociale, ma, soprattutto, quelle ispirate dalla necessaria prudenza e dal buon senso. Muovendo da questi punti fermi, si stanno studiando le diverse opzioni che consentiranno ai Venafrani di vivere la propria fede e devozione verso i Santi Martiri in una prospettiva di ripartenza possibile dopo quest’anno difficile.

Restano, invece, annullati i festeggiamenti civili. In una logica di prudenza ancora necessaria, il Sindaco adotterà apposita ordinanza che prevedrà di non tenere la tradizionale fiera del 17 e la festa delle sere.

In questi giorni il Comitato ha già iniziato la raccolta fondi con l’allestimento dei banchetti per la tradizionale questua, che, invece, anche quest’anno non avverrà con il consueto porta a porta. Dal canto suo, anche l’Amministrazione Comunale sosterrà l’organizzazione con un cospicuo contributo economico.

Tutti i Venafrani che intendano impegnarsi fattivamente nell’organizzazione sono invitati a mettersi in contatto con il Comitato, anche per garantire continuità e prospettiva ai Festeggiamenti.