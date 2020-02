Venafro ha celebrato la Giornata della Memoria, su iniziativa di Venus Verticordia

Nella circostanza ricordata la figura di Nicandro Franchitti di Pozzilli, insignito della onorificenza di “Giusto tra le Nazioni” dallo Stato di Israele

Venafro, come tant’altri centri della Penisola, ha appena celebrato la Giornata della Memoria su iniziativa di Venus Verticordia, associazione cittadina presieduta dalla prof. Donata Caggiano e con diversi collaboratori ambosessi. L’incontro, denominato “Uomini e no” e che ha detto di eroismi e miserie nella caccia all’ebreo, si è tenuto presso Castello Pandone, cornice assai suggestiva. Tema centrale dell’appuntamento ovviamente l’olocausto, con riferimenti ad atti eroici di alcuni cittadini, all’indifferenza di altri ed alla necessità di una memoria vigile. Patrocinato da Comune di Venafro e Mibact, l’evento è stato realizzato in collaborazione col Polo Museale del Molise e l’Istituto Superiore “Giordano” di Venafro, presente con diversi alunni, dirigente e docenti. Gli allievi delle ultime classi del liceo vi hanno partecipato attivamente, interpretando brani letterari sul tema della giornata. Hanno condotto i lavori Maria Assunta Prezioso e Rocco Viccione che hanno introdotto gl’interventi di Nico Pirozzi, giornalista de Il Mattino, del regista Luca Gianfrancesco e di Roberto Modiano, rappresentante della comunità ebraica di Napoli. Non sono mancati riferimenti ad azioni messe in atto da molisani per soccorrere gli ebrei nella Capitale. Nella circostanza è stato ricordato Nicandro Franchitti di Pozzilli, insignito alla memoria dell’alta onorificenza di “Giusto tra le Nazioni” dallo Stato di Israele.

Tonino Atella