Venafro, festa per Maria Dolores Silvestri

In pensione la fisioterapista del Santissimo Rosario

Festa e sorrisi a Venafro per Maria Dolores Silvestri, neo pensionata

La pensione? Tappa decisiva della vita, da ricordare nella maniera dovuta. Ed è stato così che la signora Maria Dolores Silvestri in Mascio, conclusa la propria ottima carriera di fisioterapista presso il SS Rosario di Venafro, ha riunito familiari e colleghi di lavoro in un noto locale di ristorazione di Pozzilli per festeggiare assieme a quanti le sono stati vicini il proprio meritato pensionamento. Ne è venuto fuori un appuntamento conviviale quanto mai positivo con sorrise e brindisi per tutti, soprattutto per la neo pensionata. Agli auguri ed ai rallegramenti di tanti, aggiungiamo quelli di questa testata per augurare alla signora Maria Dolores anni ricchi di nuovi interessi nell’abbraccio caloroso di familiari ed ex colleghi di lavoro. Tonino Atella