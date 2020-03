“Venafro è con Chico” da un manifesto affisso in città

La triste vicenda di Enrico “Chico” Forti, velista e produttore televisivo italiano, condannato per omicidio negli Usa

“Venafro è con Chico !”. “Chico Forti Libero !”. Il tutto a firma de “L’onda di Chico”. E’ quanto si legge su un maxi manifesto affisso a Venafro e recante una gigantografia del velista italiano stretto in un ideale abbraccio dall’Italia intera, rappresentata da due braccia tricolori che stringono affettuosamente l’uomo. Manifesto e messaggi non sono passati inosservati ed in tanti si sono fermati a leggere e considerare. Veniamo al personaggio Chico Forti, alla vicenda che continua ad interessarlo e della quale hanno detto minuziosamente diverse tv nazionali italiane per cercare di venirne a capo. Chico Forti è nato a Trento, ha 61 anni, all’anagrafe è Enrico Forti detto Chico e la sua donna è Heather Crane. Chico è un velista e produttore televisivo italiano. Ha partecipato a sei mondiali e due europei di windsurf ed ha vinto il Campionato italiano di vela, classe catamarano DART. Nel 2000, e qui ha inizio la sua delicatissima vicenda personale, è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti dov’è attualmente detenuto. Negli ultimi tempi l’opinione pubblica italiana si è schierata dalla parte di “Chico”, chiedendone la liberazione per presunta innocenza. “L’onda di Chico”, che firma il manifesto affisso a Venafro, è il movimento popolare che sta portando avanti la particolarissima battaglia a favore del 61enne trentino.

Tonino Atella