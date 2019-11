Venafro, corso di miniature natalizie al Palazzo Armieri

Natale si avvicina e prendono corpo le iniziative del periodo festivo

Poco più di un mese e mezzo ed è Natale, per cui è già tanto quanto bolle in pentola per l’imminente periodo festivo di fine anno. Venafro ovviamente non sfugge alla regola e sin d’ora si segnalano in città iniziative ed attività per prepararsi all’attesissima Nascita. Tra le tante meritano la menzione della cronaca il Corso di Miniature e Scenografie Presepiali e la 2^ Rassegna Presepistica per presentare il Presepio come testimonianza di fede. Nel primo caso, il corso si terrà mattina e pomeriggio presso l’ex Palazzo Armieri di piazza Vittorio Veneto, oggi di proprietà comunale, e sarà suddiviso in realizzazioni di scenografie e miniature presepiali. Gli orari e i giorni : dalle h 9,00 alle 12,00 e dalle h 14,00 alle h 18,00 del 15, 16 e 17 novembre prossimi. Per informazioni, contattare il 333/6719108 oppure arturopresepe@libero.it. La 2^ Rassegna Presepistica invece verrà inaugurata il 7 dicembre (h 18.00) presso la Palazzina Liberty di Venafro, dove resterà esposta per l’intero periodo natalizio ed oltre. L‘apertura della mostra sia nei giorni feriali che festivi sarà il seguente: h 9.00/12.00 e h 17.00/1900. Tonino Atella