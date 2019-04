Venafro, ‘Città Nuova’ ripulisce le sorgenti del San Bartolomeo

VENAFRO. Rifiuti di tutti i tipi: bottiglie, lattine, indumenti ma anche un telefonino e perfino un monopattino. E’ quello che hanno trovato nelle sorgenti del San Bartolomeo, nei pressi della villa comunale e del lavatoio, gli attivisti dell’associazione “Città Nuova” che sabato scorso si sono dati appuntamento per ripulire quell’area, da tempo nel degrado a causa dei rifiuti che vengono sistematicamente abbandonati nel fiume. Una quindicina di persone, capitanate dai vertici dell’associazione “Città Nuova”, per circa tre ore hanno recuperato rifiuti che sono stati raccolti in una decina di bustoni e destinati all’isola ecologica. Tra loro l’assessore all’ambiente del Comune di Venafro, Dario Ottaviano, e il sindaco di Conca Casale, Luciano Bucci. Come detto sono state raccolte soprattutto bottiglie e lattine, ma anche vetro, plastica e tanto altro. Altri rifiuti non è stato possibile toglierli, come alcuni grandi fogli catramati abbandonati sulle sponde del fiume, materiale probabilmente tolto da una copertura durante lavori edili. I volontari dell’associazione venafrana hanno anche ripulito il laghetto prospiciente la palazzina Liberty togliendo, tra l’altro, le alghe che, con l’aumento della temperatura, compaiono nello specchio d’acqua. Infatti la mucillagine è un problema che da alcuni anni affligge il laghetto artificiale. Soddisfatto il presidente di “Città Nuova”, Gianmarco Di Cicco, che su facebook ha ringraziato i partecipanti. Soddisfatto anche l’assessore all’ambiente, Dario Ottaviano. Probabilmente ci si aspettava una partecipazione più numerosa da parte dei cittadini, ma essendo sabato e vigilia di Pasqua, molti erano impegnati. “Città Nuova” comunque ha intenzione di organizzare un’altra giornata (o anche più di una) come quella di sabato individuando siti nei quali intervenire per eliminare situazioni di degrado e per promuovere la cittadinanza attiva. Infatti quando si tratta di professarsi ambientalisti sui social si trovano decine di interventi e di commenti, ma quando si tratta di impegnarsi concretamente le adesioni sono sempre ridotte. Per quanto riguarda l’area del lavatoio e della villa comunale sarebbe sicuramente utile e necessaria un’azione di controllo più continua ed efficace, anche con l’ausilio della videosorveglianza, per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti. Per la verità si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso, anche nel centro abitato, e in alcuni casi si tratta di veri e propri reati penali. Ma ad oggi, nonostante da un anno ormai sia in funzione il sistema di videosorveglianza con decine di telecamere attive sul territorio, non risulta che sia stata elevata nemmeno una sanzione per la violazione delle norme e del regolamento che puniscono l’abbandono di rifiuti. Il comune si è dotato anche di fototrappole, ma ad oggi dal comando dei vigili urbani non è arrivata nemmeno una contravvenzione nonostante episodi di abbandono si verifichino in diverse zone della città, addirittura a pochi metri dagli uffici della polizia municipale.