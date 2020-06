Venafro: cimitero chiuso la domenica, sale la protesta

Venafro è, fortunatamente, una delle città molisane meno colpite dal Coronavirus, eppure, i venafrani, dopo due mesi di quarantena, non possono ancora recarsi al cimitero per far visita ai propri cari defunti di domenica. Qualcuno addirittura asserisce: i bar aperti e il cimitero no! Eppure nei comuni limitrofi sono giorni che i cittadini hanno la possibilità di andare a visitare, in sicurezza, i loro cari. Ma possibile che anche in questo, dobbiate farci sentire diversi? Eppure, basterebbe un sussulto di dignità per non farci sentire perennemente indietro, anche minimo, almeno negli aspetti più banali, e se il problema è che non sapete come fare – conclude il cittadino – abbiate almeno il buon senso di chiamare i Sindaci dei Comuni vicini e chiedere loro consiglio o magari un atto da scopiazzare.



Rex