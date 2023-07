Venafro, chiude il convento di San Nicandro: nella chiesa custodite le reliquie dei santi martiri

Una notizia brutta, anzi bruttissima, per Venafro e per i venafrani. Chiude per mancanza di frati lo storico convento di San Nicandro, lì dove sono custodite le reliquie dei santi martiri: Nicandro, Marciano e Daria e lì dove sgorga la santa manna e c’è la celletta in cui ha soggiornato Padre Pio, durante la sua permanenza a Venafro. Insomma il ‘’cuore pulsante della città’’ per i venafrani, legatissimi al culto dei santi martiri.

La notizia che ha fatto ghiacciare il sangue nelle vene dei venafrani è stata confermata con una nota dal Padre Guardiano Jossy Fernandes: «Pace e bene! In seguito alla lettera circolare del nostro ministro provinciale, vorrei informarvi che il convento di Venafro sarà chiuso prima della fine del mese di agosto 2023. Il Santuario dei Martiri di Venafro sarà servito sempre dai frati cappuccini, ma del convento di Isernia. Frate Antonio Losapio è stato nominato Rettore del Santuario e Frate Jossy Fernandes vice Rettore. Il guardiano del convento di Isernia sarà il responsabile anche del convento di Venafro. Infatti, a partire da oggi, lui ha già preso la carica di Padre Guardiano anche del Convento di Venafro. Inoltre vorrei comunicarvi che sono stato trasferito al convento di Isernia come membro. Colgo l’occasione per ringraziarvi con tutto il cuore per la vostra amicizia e l’appoggio e la collaborazione durante questi tre anni. Arrivederci!».