Venafro “chiama” Striscia la Notizia per le sue “scritte particolari”

Una presenza che a ben riflettere Venafro indubbiamente merita. E’ quella di Militello inviato di Striscia, il seguitissimo programma serale di Mediaset, e dei suoi divertenti cartelloni, scritte e messaggi che il personaggio va scovando un po’ dappertutto nell’intera Penisola, ogni volta facendo centro e divertendo un sacco. Venafro infatti ne presenta diversi di scritte e messaggi “particolari” ed unici disseminati nel proprio centro storico che colpiscono tantissimo, dal che appunto la possibilità che Militello venga con telecamere e microfoni anche in Molise, e più specificatamente a Venafro. Vediamo da vicino tali “simpatici” messaggi. Al quadrivio di Santa Lucia, tra i rioni Porta Nova e San Francesco, il proprietario o fittuario di un fondaco per la rimessa della auto ha preso carta e penna scrivendo … “LASCIARE LIBERO IL PASAGGIO” ed apponendo la scritta all’esterno del garage. Immediata la risposta di qualche passante o vicino di casa che, preso il pennarello che probabilmente aveva in tasca, vi ha aggiunto una “ S “ sicché la scritta finale che oggi si legge è … “LASCIARE LIBERO IL PAESAGGIO”. Divertente, non c’è che dire ! Proseguiamo. In Via Pilla, traversa di Via Plebiscito (la storica “Via P’ Rent’ “), sulla porta di un magazzino è stato apposto l’avviso realizzato in cartoleria/tipografia, ossia con tanto di lavoro artigiano e costi da parte del committente …, che dice “ AFFITASI O VENDESI “ ! La domanda : si sarà voluto dare l’idea di un fitto modico, contenuto ed alla portata, apponendovi una sola “ T “ ? Quindi in Via Amico da Venafro, strada che porta alla Chiesa di San Francesco, un residente -evidentemente persona divertente, simpatica e che ama intrattenere rapporti sociali col prossimo- ha inteso salutare i paesani per le feste natalizie e di fine anno appena concluse col suo gustosissimo avviso sulla porta di casa con la scritta “ AUGURI A RICCHI E POVERI “. In chiusura di tale simpatica carrellata, concepita per una franca risata tanto indispensabile di questi tempi, ecco la spassosissima scritta su un’insegna al neon di una pizzeria venafrana. Il titolare dell’attività, probabilmente come forma pubblicitaria ed attirare l’attenzione dei clienti, aveva commissionato l’insegna con la scritta “PIZZA ALLA SPINA E BIRRA AL FORNO” ! Anche in questo caso la simpatia ed il sorriso si tagliano a fette, sicché Militello di Striscia dovrà proprio essere ospite di Venafro al più presto, pensiamo … !

Tonino Atella