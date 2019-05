Venafro, caccia aperta agli evasi

Markja era stato arrestato nel gennaio del 2016 con le accuse di concorso in ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Era insieme ad altri due complici e la loro auto era zeppa di armi rubate. Gega era invece stato arrestato nel 2012 in provincia di Benevento, con l’accusa di appartenere a una banda di rapinatori di case. Con lui erano stati fermati altri tre complici di cui alcuni complici, resosi responsabili di alcuni furti nel venafrano, dove uno dei ladri fu scoperto all’interno dell’abitazione dalla proprietaria, che in una colluttazione la colpì al volto. I due fuggiaschi sarebbero scappati a piedi ma non si esclude che qualcuno possa averli aspettati poco lontano per aiutarli. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine, anche per accertare eventuali complicità dentro e fuori il carcere. I sindacati della polizia penitenziaria hanno ricordato come proprio la casa circondariale di Carinola sia da tempo sotto organico e carente dal punto di vista dei sistemi elettronici di sorveglianza. Il primo intervento sul posto è stato dei carabinieri, ma ora anche la polizia è coinvolta nelle ricerche. La stessa Polizia ha diramato le foto dei due fuggitivi ed è quindi caccia ai due anche nel venafrano. Rex