Venafro, Buono: “Strade e arredo urbano da terzo con la grave vicenda della pubblica illuminazione”

“Molto spesso nel corso di questi anni abbiamo assistito a proclami eclatanti da parte della Giunta Comunale a guida Ricci. Periodicamente leggiamo note da parte degli assessori competenti circa straordinari piani di opere pubbliche che, puntualmente, però, non trovano alcun riscontro con la realtà. Addirittura molteplici volte abbiamo letto di programmi “rivoluzionari” in grado di ridisegnare radicalmente Venafro, la viabilità e l’arredo urbano. La realtà è sotto gli occhi di tutti: viviamo, purtroppo, in una Cittadina che è letteralmente in uno stato di abbandono. Non solo evidentemente un’incapacità di programmazione straordinaria ma anche una totale inerzia nel lavoro di ordinaria amministrazione. Strade sporche, prive di segnaletica, caratterizzate dalla presenza di buche che in alcuni tratti divengono autentiche voragini. La vicenda della pubblica illuminazione, nonostante i nostri molteplici interventi pubblici e malgrado gli atti prodotti in Consiglio Comunale e alla corte dei Conti, continua a manifestarsi in tutta la sua gravità. Un appalto aggiudicato esecutivamente nell’agosto del 2017 il cui relativo contratto d’appalto è stato firmato solo due anni dopo, a dispetto della norma che imponeva la firma entro sessanta giorni. Un bando e un contratto che prevedeva l’ultimazione dell’opera entro sei mesi dalla firma e dall’inizio dei lavori e che a distanza di oltre due anni apprezza uno stato di avanzamento dell’opera pari a neanche il venti per cento della stessa. Insomma assistiamo comportamenti privi dei termini di legittimità, per utilizzare un banale eufemismo. Un aggravante che pesa come un macigno sulla peggiore amministrazione della storia repubblicana mai avuta a Venafro. Persone che quotidianamente manifestano menefreghismo, totale incapacità amministrativa e pochissimo impegno. “Amministratori” che non hanno un progetto organico su nulla e che fanno della navigazione a vista, dell’improvvisazione il tratto distintivo della propria azione (?) politica e che così facendo stanno togliendo ogni opportunità di sviluppo alla nostra Comunità”.